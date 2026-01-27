Kapiten košarkaša Partizana Marinković uspešno operisan u Finskoj

Kapiten košarkaša Partizana Vanja Marinković uspešno je podvrgnut operaciji Ahilove tetive u Finskoj, saopštio je danas beogradski klub.

Operacija je obavljena u finskoj bolnici Pihlajalina u gradu Turku, a zahvat je izveo doktor Lase Lempianen.

„Nakon operacije, Vanja će se u pratnji fizioterapeuta crno-belih Marka Jovanovića već sutra vratiti u Beograd, gde će započeti proces oporavka“, piše u saopštenju Partizana.

Kapiten Partizana je povredu Ahilove tetive zadobio u poslednjoj sekundi regularnog dela utakmice protiv Hapoela iz Tel Aviva, u kojoj su crno-beli posle produžetka pobedili 104:101, a beogradski klub je u ranijem saopštenju naveo da Marinkovića čeka „duži oporavak“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com