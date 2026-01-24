Kapiten košarkaša Partizana Marinković zadobio povredu Ahilove tetive

Klub je naveo da je u pitanju ruptura koja iziskuje „duži oporavak“ i da će Marinković po dolasku u Beograd obaviti i pregled magnetnom rezonancom, nakon čega će biti doneta odluka o načinu na koji će povreda biti tretirana.

Marinković je povredu zadobio u poslednjoj sekundi regularnog dela utakmice protiv Hapoela iz Tel Aviva, u kojoj su crno-beli sinoć u Minhenu posle produžetka pobedili 104:101.

Kapiten Partizana je u tom meču pogodio četiri šuta za tri poena, u koje spada i trojka kojom su crno-beli izjednačili nakon zaostatka od 27 poena razlike i izborili produžetak.

Marinković u Evroligi ove sezone u proseku beleži 5,9 poena i 1,6 skokova, dok u ABA ligi upisuje 8,8 poena, 1,8 skokova i 1,8 asistencija po utakmici.

