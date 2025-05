Kapiten Novog Beograda Ćuk: Cilj je trofej Lige šampiona, ne idemo kao turisti na Maltu

Kapiten vaterpolista Novog Beograda Miloš Ćuk rekao je danas da je ekipa ostvarila cilj plasmanom na fajnal-for na Malti, ali da tamo ne ide turistički već će učiniti sve da osvoji trofej u Ligi šampiona.

„Na početku takmičarske godine isticali smo da je naš san i glavni cilj da se plasiramo na fajnal-for Lige šampiona. U tome smo uspeli, a moram da naglasim da smo imali neke zaista dobre partije u elitnom takmičenju. Dosanjali smo taj i mislim da imamo razlog da se nadamo da ćemo i na Malti napraviti još ta dva završna koraka jer silno želimo da osvojimo trofej“, rekao je Ćuk, saopštio je Novi Beograd.

Završni turnir Lige šampiona održava se 30. maja i 1. juna na Malti, a Novi Beograd će u petak u Valeti igrati u prvoj utakmici protiv Barselonete. U drugom polufinalu igraju Ferencvaroš i Marsej.

Vaterpolisti Novog Beograda su ove sezone u Ligi šampiona ostvarili 11 pobeda i pretrpeli jedan poraz, a četvrti put uzastopno igraju na završnom turniru elitnog takmičenja.

„Ekipa je napredovala kako je sezona odmicala i mislim da imamo pravo da se nadamo, a sigurno ćemo uraditi sve što je u našoj moći da na Malti budemo pravi i kako znamo i umemo pobedimo tu prvu utakmicu protiv Barselonete. Učinićemo sve što je u našoj moći i sve što je dozvoljeno da dođemo do trijumfa“ rekao je Ćuk.

„Ne idemo na Maltu kao turisti ili kao neka grupa koja se zadovoljila samim plasmanom na finalni turnir. Putujemo na Maltu sa stavom da želimo da osvojimo pehar, tako ćemo se ponašati i tako ćemo igrati“, dodao je on.

Ekipa u sredu putuje na Maltu, a trener Živko Gocić rekao je da će na raspolaganju imati kompletan sastav.

„Izašli smo iz finalne serije domaćeg plej-ofa koja je bila dugačka, ne po broju utakmica, već je to vremenski trajalo dosta dugo. Ali, to nam je omogućilo da budemo u ozbiljnom takmičarskom ritmu jer smo igrali jako teške utakmice. To je sigurno nešto što je dobro za nas, pre svega kao priprema za ono što nas očekuje na fajnal-foru“, naveo je Gocić.

On je naveo da je ekipa koncentrisana na prvu utakmicu na turniru protiv Barselonete, za koju je rekao da je težak protivnik, sastavljen od okosnice španske reprezentacije i pojačan nekolicinom mađarskih igrača.

„Pripremali smo za tu utakmicu na najbolji način, radili smo i detaljne analize igre rivala, ali smatram da neka specijalna taktika neće odlučiti pobednika. Trijumfovaće ekipa koja bude imala veću želju i motivaciju ili eventualno jednog ili dvojicu igrača koji su spremni da pruže više od maksimuma ili nekim ekstra potezom reše tu utakmicu. Znamo šta nas očekuje. Motivacija i želja da se prikažemo u najboljem svetlu neće nedostajati“, naveo je trener.

On je ukazao da će u sastavu imati sedmoricu igrača koji će prvi put igrati na fajnal-foru Lige šampiona.

„Ako posmatramo matematički, četiri ekipe su na završnom turniru, tako da savka ima 25 odsto šansi da trijumfuje. Naš prvenstveni cilj je da savladamo Barselonetu, uz svo dužno poštovanje protivniku, a tek onda možemo da pričamo za dalje. Sigurno ćemo napasti trofej jer niko ne dolazi na fajnal-for da bi razgledao Maltu“, rekao je Gocić.

(Beta)

