Kapiten rukometaša Partizana Šotić: Nećemo braniti prednost iz prve utakmice

Kapiten rukometaša Partizana Mladen Šotić rekao je danas da njegova ekipa u revanšu kvalifikacija za Ligu Evropa protiv češke Karvine neće braniti četiri gola prednosti i da očekuje plasman u to međunarodno takmičenje.

„Očekujem tvrdu utakmicu u subotu. Nismo došli da branimo stečenu prednost, već želimo da odigramo što bolje i da pokažemo da nam je mesto u Ligi Evropa. Verujem da možemo da pobedimo jer ćemo igrati u pravom sportskom ambijentu i imaćemo podršku naših navijača. Očekujemo prolaz i da time ispunimo prvi cilj za ovu sezonu“, rekao je Šotić preneo je klupski sajt.

Rukometaši Partizana igraju u subotu od 18 časova u Češkoj protiv Karvine, revanš utakmicu kvalifikacija za Ligu Evropa. Crno-beli su 30. avgusta u Beogradu pred praznim tribinama pobedili 31:27 (16:15).

„Prva utakmica je mogla da bude još neizvesnija, a možda smo mogli i sa većom razlikom da savladamo šampiona Češke. Sve u svemu, možemo biti zadovoljni, jer je to najveća prednost koju smo imali na meču“, dodao je kapiten Partizana.

Kako se navodi na sajtu Partizana, beogradska ekipa očekuje podršku svojih navijača iz dijaspore, koji su najavili dolazak iz nekoliko evropskih gradova.

Levo krilo Partizana Marko Nikolić rekao je da je stručni štab detaljno analizirao prethodnu utakmicu i da ekipa ne sme da ponavlja greške iz prvog duela.

„Mnogo vremena smo posvetili analizi i pred prvi susret, a posebno sada kada smo već odmerili snage sa Karvinom. Radili smo na greškama koje smo pravili i trudićemo se da ih ne ponavljamo u revanšu. Očekujemo punu halu, koja je nedostajala da upotpuni prvu utakmicu. Radujemo se podršci naših navijača i nadamo se prolasku u grupnu fazu“, naveo je on.

Pobednik dvomeča plasiraće se u grupnu fazu Lige Evropa i igraće sa Kadetenom, Nekseom i Ademar Leonom.

Poraženi će takmičenje nastaviti u Evrokupu.

