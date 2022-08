Karager: Nunjez će biti očajan, izneverio je tim i sebe

LIVERPUL – Bivši fudbaler Liverpula, a sada komentator Skaj sportsa, DŽejmi Karager izjavio je da će napadač „crvenih“ Darvin Nunjez biti očajan jer je izneverio i ekipu sa Enfilda i sebe.

Urugvajac je u 57. minutu dobio crveni karton na meču Premijer lige protiv Kristal Palasa (1:1) jer je glavom udario defanzivca gostiju Joakima Andersena.

„Siguran sam da dobro zna šta je uradio i da će zbog toga biti očajan. Izneverio je i tim i sebe“, izjavio je Karager i dodao da Nunjeza možda očekuje duža pauza:

„Da je ostao na terenu do kraja, sasvim sam siguran da bi Liverpul pobedio. Ne radi se tu samo o jednom meču, moglo bi da se dogodi da ga sada ne vidimo u najboljem izdanju nedeljama, možda i pet nedelja“.

Bivši fudbaler Mančester junajteda Geri Nevil, koji takođe radi kao komentator za Skaj sports, poručio je da je Nunjez imao pomračenje uma.

„Bio je to momenat ludila. Videli smo i u prethodnim mečevima da je veoma ratoboran, bio je to pristojan udarac u vrh nosa. Ali, on će iz ovoga naučiti lekciju. I sam sam radio ovakve stvari u karijeri, nekada ne znaš zašto tako reaguješ. Uradiš nešto i onda izađeš i razmišljaš zašto sam ovo uradio. To je kao neko pomračenje“, rekao je Nevil.

Darvin Nunjez stigao je ovog leta u Liverpul iz Benfike za sumu od 75 miliona evra, ali bi transfer uz bonuse mogao da iznosi i 100 miliona evra.

(Tanjug)

