Karlos Alkaras ne igra na završnom turniru Dejvis kupa

„Veoma mi je žao što moram da objavim da neću moći da igram za Španiju u Dejvis kupu u Bolonji. Imam problema sa tetivom desne noge i preporuka lekara je da ne igram“, objavio je Alkaras na mreži X.

Alkaras se povredio tokom završnog ATP turnira u Torinu, na kome je u nedelju u finalu izgubio od branioca titule Italijana Janika Sinera (6:7, 5:7).

„Uvek sam govorio da je igranje za Španiju nešto najbolje i bio sam uzbuđen da pomognem u borbi za ‘salataru’. Idem kući slomljenog srca“, naveo je Alkaras.

On je u ponedeljak iz Torina doputovao u Bolonju, gde je podvrgnut pregledima magnetom i utvrđen je otok desne tetive.

Završni turnir Dejvis kupa počinje u četvrtak u Bolonji.

Za Španiju će u singlu igrati Haume Munar i Pablo Kareno Busta, a u dublu Marsel Granoljers i Pablo Martines.

Španija će u četvrtfinalu igrati protiv Češke, a branilac titule Italija protiv Austrije. Francuska će igrati protiv Belgije, a Nemačka protiv Argentine.

(Beta)

