Kasai spreman za svoje osme Zimske olimpijske igre

U 45. godini i na rekordnim osmim Zimskim olimpijskim igrama, japanski ski skakač Norijaki Kasai se nada da će Pjongčang postati mesto njegovog najvećeg olimpijskog dostignuća.

Kasai je jedan od šestorice ski skakača koji će predstavljati Japan u Pjongčangu, na Igrama na kojima će nadmašiti Rusa Alberta Demčenka po broju nastupa na Zimskim olimpijskim igrama.

On će na svečanosti otvaranja Igara nositi zastavu Japana, a nije krio šta mu je cilj u Pjongčangu.

„Želim da osvojim zlato. Osvajanje zlata u Pjongčangu je moj cilj, nisam još jedino osvojio olimpijsko zlato“, rekao je Kasai.

Kasai je na Zimskim olimpijskim igrama debitovao 1992. u Abervilu i od tada nije propustio nijedne. On je kao član japanskog tima osvojio srebrnu medalju u Lilehameru 1994, na šta je dodao srebro i timsku bronzu u Sočiju.

Japanac je svojom posvećenošću sportu zaslužio poštovanje svojih mladjih kolega.

„Kasai je jedan od mojih najvećih idola, on je legenda našeg sporta. Neverovatno je da se u ovim godinama i dalje takmiči na visokom nivou“, rekao je norveški skakač Danijel Andre Tande.

Tande, koji je rodjen kada je Kasai osvojio svoju prvu olimpijsku medalju, smatra da japanski veteran lako može biti kandidat za medalju u Pjongčangu.

„Ako uslovi budu pravi i ako da najbolje od sebe, ništa ne može da ga zaustavi. On je dobar ski skakač i ako sve bude postavljeno kako treba, on apsolutno može do medalje“, rekao je Tande.

Kasai je rodjen u Simokavi, gradu na ostrvu Hokaido, koji ima manje od 5.000 stanovnika, ali iz kojeg je poteklo pet olimpijskih ski skakača.

Godine kada je rodjen, 1972, Saporo je bio domaćin Igara. Japan je na tim Igrama osvojio samo tri medalje, ali sve tri u ski skokovima. Taj rezultat je podstakao ljubav prema tom sportu u Japanu, a Kasai je kasnije odigrao važnu ulogu u očuvanju te ljubavi.

Kasai je počeo da se bavi ski skokovima sa devet godina, a u Svetskom kupu je debitovao 1988. sa 16 godina. On je tu sezonu završio na 31. mestu, ali to je bio početak veoma duge i uspešne karijere.

Osim tri olimpijske medalje, Kasai je osvojio sedam odličja na svetskim prvenstvima.

Čak i ako ne osvoji toliko željeno zlato u Pjongčangu, Kasai je nagovestio da će se možda vratiti po još, jer se Saporo nada da će biti domaćin Igara 2026.

„Kada sam napunio 40 godina odlučio sam da ću u penziju sa 50. Ali, Saporo je kandidat za Igre 2026, tada ću imati skoro 54 i to je velika šansa da bih je se odrekao“, rekao je Kasai.

(Beta)