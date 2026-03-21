Katai i Duarte za pobedu Zvezde protiv Radničkog iz Niša

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su danas na svom terenu Radnički iz Niša sa 2:0, u utakmici 28. kola Super lige Srbije.

Ekipa Dejana Stankovića povela je pogotkom Aleksandra Kataija u trećem minutu nadoknade u prvom poluvremenu, posle greške odbrane Radničkog, a pobedu Zvezde potvrdio je Bruno Duarte golom u 67. minutu.

Crveno-beli su upisali 22. pobedu u domaćem šampionatu i prvi su na tabeli sa 69 bodova i trenutno imaju 13 bodova više od Partizana. Radnički je deveti tim lige sa 33 boda na svom kontu.

Fudbaleri Crvene zvezde će u narednom kolu Super lige Srbije gostovati Radniku, dok će Radnički na Čairu dočekati OFK Beograd.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com