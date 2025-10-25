Katai produžio ugovor sa Crvenom zvezdom do 2027. godine

Fudbaler Crvene zvezde Aleksandar Katai produžio je danas ugovor sa beogradskim klubom do 2027. godine.

„Mislim da sam igrač sa najviše potpisanih ugovora sa Crvenom zvezdom, ako se ne varam mislim da je ovo šesti put da potpisujem ugovor i mnogo mi je drago zbog toga. Kako sada stvari stoje, ne mogu nikada da kažem 100 odsto, ali 99 odsto sam siguran da ću u Zvezdi završiti karijeru. Imam veliku želju da se to desi, ali u fudbalu se nikad ne zna, zato ne bih želeo da obećavam, međutim 99 odsto sam siguran da ću biti igrač Crvene zvezde do kraja igračke karijere“, naveo je Katai, a preneo sajt kluba.

Katai (34) je 2020. godine započeo svoj drugi mandat u ekipi Crvene zvezde, za koju je već igrao od 2014. do 2016. godine.

Srpski ofanzivni vezista je odigrao ukupno 330 utakmica i postigao 163 gola za beogradske crveno-bele, sa kojima je osvojio šest titula u državnom prvenstvu i pet trofeja u nacionalnom kupu.

Katai je i četvrti na večnoj listi Crvene zvezde po broju postignutih golova u zvaničnim utakmicama sa 144, pet manje od trećeplasiranog Dušana Savića, a ujedno je i najbolji strelac u istoriji Super lige Srbije i treći najbolji strelac beogradskih crveno-belih u evropskim takmičenjima.

„Ne mogu da kažem da mi ne prijaju lični rekordi, ali iznad svega je ekipa, to mi je najbitnije da osvojimo titulu i da prođemo u Evropi. Sigurno da imam želju da dođem do drugog mesta na večnoj listi strelaca, ali na prvom mestu je ekipa, pa onda ja“, kazao je Katai.

Katai je naveo i da smatra da njegova ekipa može da ispravi loš početak sezone u Ligi Evropa i plasira se u nokaut fazu tog takmičenja.

(Beta)

