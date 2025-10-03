Kecmanović eliminisan u prvom kolu mastersa u Šangaju

Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u drugo kolo mastersa u Šangaju, pošto je danas u prvom kolu izgubio od 52. igrača sveta Amerikanca Lernera Tijena posle tri seta, 6:4, 3:6, 4:6.

Meč je trajao dva sata i sedam minuta.

Kecmanović, 46. igrač sveta, uzeo je dva puta servis američkom teniseru, dok je Tijen osvojio tri brejka.

Srpski teniser osvojio je pet poena direktno iz servisa, dok je Tijen zabeležio 11 asova.

Tijen će u drugom kolu igrati protiv 37. tenisera sveta Francuza Korantena Mutea.

Ovo je treći uzastopni turnir na kom je Kecmanović bio eliminisan u prvom kolu, nakon poraza na Otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država i turniru u Pekingu.

(Beta)

