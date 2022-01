Kecmanović: Fenomenalna sedmica, dao sam sve od sebe

MELBURN – Srpski teniser Miomir Kecmanović rekao je da je zadovoljan svojim nastupom na Australijan openu.

Kecmanović je danas nastup u Melburnu završio u osmini finala, porazom od Francuza Gaela Monfisa 7:5, 7:6 (7-4), 6:3.

„Nije bilo lako, Monfis je igrao veoma dobro tokom celog meča. Nije mi pružio mnogo šansi, ali dao sam sve od sebe. Nažalost, nije bilo dovoljno“, rekao je Kecmanović posle meča.

Sam plasman u osminu finala Australijan open bio je najbolji rezultat koji je Kecmanović napravio na nekom gren slemu u karijeri.

„Fenomenalna sedmica za mene, postigao sam nešto što do sada nisam. Neke stvari sam pokazao na terenu koje pre nisam i to me čini presrećnim. Radili na promenama kako bih bio bolji igrač. Danas je Monfis bio bolji kada se lomilo, išlo je na njegovu stranu. Trenutno sam premoren, ali zadovoljan sam igrom. Ne mogu da budem ljut na sebe“, poručio je Kecmanović.

(Tanjug)

