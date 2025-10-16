Kecmanović i Miler bez plasmana u polufinale dubla na turniru u Stokholmu

Srpski teniser Miomir Kecmanović i njegov partner u dublu Francuz Aleksandar Miler nisu večeras uspeli da se plasiraju u polufinale turnira u Stokholmu, pošto su izgubili od Italijana Simonea Bolelija i Andree Vavasorija posle tri seta, 6:4, 1:6, 5:10.

Kecmanović i Miler su izgubili od prvih nosioca posle 57 minuta.

Srpsko-francuski dubl napravio je brejk u sedmom gemu prvog seta, prednost je sačuvao i poveo u meču.

Italijanski teniseri su uzvratili, napravili su dva brejka u drugom setu i izjednačili.

Kecmanović i Miler su dobro počeli treći set, poveli su 4:2, ali su njihovi protivnici uspeli da osvoje pet uzastopnih poena i preokrenu na 7:4. Italijani su posle toga osvojili treći set 10:5, posle prve meč lopte.

Boleli i Vavasori će u polufinalu igrati protiv austrijsko-američkog dubla Aleksandera Erlera i Roberta Galoveja.

Kecmanović je ranije danas u osmini finala izgubio od Argentinca Tomasa Martina Ečeverija posle tri seta, 4:6, 6:4, 3:6.

(Beta)

