Kecmanović izgubio u drugom kolu mastersa u Indijan Velsu

Srpski teniser Miomir Kecmanović nije večeras uspeo da se plasira u treće kolo mastersa u Indijan Velsu, pošto je izgubio od 15. igrača sveta Italijana Flavija Kobolija posle dva seta 6:3, 3:6, 4:6.

Kecmanović, 58. teniser sveta, izgubio je posle nepuna dva sata.

On je napravio dva brejka, oba u prvom setu, a Koboli mu je tri puta oduzeo servis, po jednom u svakom setu.

Koboli će u trećem kolu igrati protiv boljeg iz duela američkih tenisera Frensisa Tijafoa i Džensona Bruksbija.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com