Kecmanović izgubio u prvom kolu Australijan opena

Srpski teniser Miomir Kecmanović nije danas uspeo da se plasira u drugo kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je izgubio od 61. igrača sveta Argentinca Tomasa Martina Ečeverija posle pet setova, 2:6, 6:3, 6:4, 3:6, 4:6.

Kecmanović, 59. teniser sveta, izgubio je posle tri sata i 54 minuta, na startu prvog grend slem turnira u sezoni, koji je noćas počeo u Melburn Parku.

Argentinski teniser je u prvom setu napravio dva brejka i poveo u meču.

Kesmanović je uzvratio u nastavku, oduzeo je servis protivniku u osmom gemu drugog seta i devetu gemu trećeg seta i preokrenuo.

Ečeveri je u četvrtom gemu četvrtog seta napravio brejk, tu prednost je sačuvao i izborio je peti set.

Teniseri su u petom setu osvajali gemove na svoje servise sve do devetog, kada je Argentinac posle šeste brejk lopte napravio brejk za 5:4. Ečeveri je zatim u gemu na svoj servis iskoristio prvu meč loptu i plasirao se u drugo kolo.

On će igrati protiv Britanca Artura Ferija koji je u prvom kolu pobedio 20. nosioca Italijana Flavija Kobolija 7:6, 6:4, 6:1. Feri je kroz kvalifikacije uspeo da se plasira u glavni žreb.

(Beta)

