Kecmanović izgubio u prvom kolu Australijan opena

Kecmanović, 59. teniser sveta, izgubio je posle tri sata i 54 minuta, na startu prvog grend slem turnira u sezoni, koji je noćas počeo u Melburn Parku.
Argentinski teniser je u prvom setu napravio dva brejka i poveo u meču.
Kesmanović je uzvratio u nastavku, oduzeo je servis protivniku u osmom gemu drugog seta i devetu gemu trećeg seta i preokrenuo.
Ečeveri je u četvrtom gemu četvrtog seta napravio brejk, tu prednost je sačuvao i izborio je peti set.
Teniseri su u petom setu osvajali gemove na svoje servise sve do devetog, kada je Argentinac posle šeste brejk lopte napravio brejk za 5:4. Ečeveri je zatim u gemu na svoj servis iskoristio prvu meč loptu i plasirao se u drugo kolo.
On će igrati protiv Britanca Artura Ferija koji je u prvom kolu pobedio 20. nosioca Italijana Flavija Kobolija 7:6, 6:4, 6:1. Feri je kroz kvalifikacije uspeo da se plasira u glavni žreb.
(Beta)
