Kecmanović u drugom kolu turnira u Atini

Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se danas u drugo kolo turnira u Atini, pošto je pobedio 68. igrača sveta Poljaka Kamila Majhšaka posle dva seta, 7:6, 7:6.

Kecmanović, 54. teniser sveta, pobedio je posle dva sata i šest minuta.

Teniseri su u prvom setu napravili po dva brejka i odigran je taj-brejk, koji je Kecmanović dobio 7:4.

U drugom setu teniseri su napravili po brejk i odigran je taj-brejk, koji je srpski igrač dobio takođe 7:4.

Kecmanović će u osmini finala igrati protiv Italijana Lučana Darderija, koji je kao treći nosilac bio slobodan u prvom kolu.

Ranije danas, srpski teniser Laslo Đere izgubio je u prvom kolu od Amerikanca Eliota Spicirija posle tri seta, 6:1, 6:7, 2:6.

(Beta)

