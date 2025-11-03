Kecmanović u drugom kolu turnira u Atini

Kecmanović, 54. teniser sveta, pobedio je posle dva sata i šest minuta.
Teniseri su u prvom setu napravili po dva brejka i odigran je taj-brejk, koji je Kecmanović dobio 7:4.
U drugom setu teniseri su napravili po brejk i odigran je taj-brejk, koji je srpski igrač dobio takođe 7:4.
Kecmanović će u osmini finala igrati protiv Italijana Lučana Darderija, koji je kao treći nosilac bio slobodan u prvom kolu.
Ranije danas, srpski teniser Laslo Đere izgubio je u prvom kolu od Amerikanca Eliota Spicirija posle tri seta, 6:1, 6:7, 2:6.
(Beta)
