Kimi Antoneli nepovređen u saobraćajnoj nesreći u San Marinu

Vozač Mercedesa Kimi Antoneli prošao je nepovređen u saobraćajnoj nesreći blizu svoje kuće u San Marinu, saopštila je danas ta ekipa Formule 1.

Mercedes je naveo da Italijan nije povređen i da nije bilo drugih vozila umešanih u sudar, koji se dogodio u subotu.

„Policija je izašla na lice mesta nakon što ju je Kimi pozvao. Njegov automobil je bio jedini umešan i dok je njegovo vozilo oštećeno, Kimi je nepovređen“, naveo je Mercedes.

Sportski dnevnik Gazeta delo Sport objavio je da je Antonelijev automobil udario u potporni zid.

Predsezonska testiranja u Formuli 1 nastavljaju se u sredu u Bahreinu.

Nova sezona Formule 1 počinje 8. marta trkom za Veliku nagradu Australije u Melburnu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com