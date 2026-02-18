Kineski snouborder Su najbolji u disciplini slopstajl na ZOI

Kinseki snouborder Su Imin osvojio je danas zlatnu medalju u disciplini slopsajl na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Su je u Livinju osvojio svoju četvrtu medalju u karijeri i drugu na ovim Igrama na svoj 22. rođendan.

Suova prva vožnja, koja mu je donela 82,41 bod, pokazala se na kraju dovoljnom pošto nijedan rival nije uspeo da nadmaši taj rezultat.

On je osvojio zlato u big eru i srebro u slopstajlu na Igrama u Pekingu, dok je prošle nedelje stigao do bronze u big eru.

Srebrnu medalju danas je osvojio Japanac Tajga Hasegava (82,13), dok se na poslednji stepenik pobedničkog postolja popeo Amerikanac Džejk Kenter (79,36).

(Beta)

