Kiz, Anisimova i Pegula u osmini finala Australijan opena

Deveta teniserka sveta Amerikanka Medison Kiz, branilac titule na Otvorenom prvenstvu Australije, plasirala se u osminu finala tog turnira, pošto je danas u trećem kolu u Melburnu pobedila 1057. igračicu sveta Čehinju Karolinu Pliškovu posle dva seta, 6:3, 6:3.

Meč između Kiz i Pliškove, nekadašnje prve teniserke sveta, trajao je sat i 16 minuta.

Kiz je četiri puta uzela servis češkoj teniserki, dok je Pliškova osvojila jedan brejk.

Američka teniserka zabeležila je šest asova, dok je Pliškova osvojila jedan poen direktno iz servisa.

Kiz će u osmini finala igrati protiv svoje sunarodnice, šeste teniserke sveta Džesike Pegule, koja je u trećem kolu pobedila 101. igračicu sveta Ruskinju Oksanu Selehmetevu posle dva seta, 6:3, 6:2.

Meč između Pegule i Selehmeteve trajao je sat i sedam minuta.

Pegula je četiri puta uzela servis ruskoj teniserki, dok Selehmeteva nije osvojila nijedan brejk.

Četvrta teniserka sveta Amerikanka Amanda Anisimova plasirala se u osminu finala, pošto je u trećem kolu pobedila svoju sunarodnicu, 68. igračicu sveta Pejton Sterns posle dva seta, 6:1, 6:4.

Meč je trajao sat i 12 minuta.

Anisimova je pet puta uzela servis svojoj sunarodnici, dok je Sterns osvojila dva brejka.

Anisimova će u osmini finala igrati protiv pobednice duela između 13. teniserke sveta Čehinje Linde Noskove i 46. igračice sveta Kineskinje Sinju Van.

Plasman u osminu finala ostvarila je i 21. teniserka sveta Belgijanka Elize Mertens, koja je u trećem kolu pobedila 126. igračicu sveta Čehinju Nikolu Bartunkovu posle dva seta, 6:0, 6:4.

Mertens će u osmini finala igrati protiv pobednice duela između pete teniserke sveta Kazahstanke Elene Ribakine i 54. igračice sveta Čehinje Tereze Valentove.

(Beta)

