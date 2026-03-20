Kjeza posle gotovo dve godine pozvan u reprezentaciju Italije

Selektor fudbalske reprezentacije Italije Dženaro Gatuzo pozvao je danas u ekipu napadača Liverpula Federika Kjezu za predstojeće utakmice baraža za Svetsko prvenstvo.

Kjeza se vraća u reprezentaciju posle gotovo dve godine i pokušaće da pomogne ekipi da se plasira na turnir koji se ovog leta održava u SAD, Kanadi i Meksiku, nakon što je Italija propustila prethodna dva Svetska prvenstva.

Uoči Mundijala u Rusiji 2018. godine Italija je u baražu izgubila od Švedske, a uoči turnira u Kataru 2022. godine od Severne Makedonije.

Italija će u polufinalu baraža igrati 27. marta u Bergamu protiv Severne Irske, a pobednik tog duela igraće pet dana kasnije na gostujućem terenu protiv boljeg iz meča Velsa i Bosne i Hercegovine.

Kjeza je odigrao 51 utakmicu za reprezentaciju, a poslednju na Evropskom prvenstvu 2024. godine u Nemačkoj, kada je njegova ekipa izgubila u osmini finala od Švajcarske.

On je u avgustu 2024. godine iz Juventusa prešao u Liverpul, gde nema veliku minutažu, a ove sezone počeo je samo jednu utakmicu u Premijer ligi.

(Beta)

