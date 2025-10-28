KK Crvena zvezda: Batler prošao lekarske preglede, Grejem dobio dozvolu da se priključi treninzima

Košarkaški klub Crvena zvezda saopštio je danas da je Džered Batler uspešno prošao lekarske preglede i da će biti registrovan za utakmicu Evrolige protiv Makabija iz Tel Aviva, koja je na programu u četvrtak.

„Američki kombo bek Džered Batler uspešno je prošao trodnevne lekarske preglede u Beogradu, i dobio dozvolu da nastupa za Košarkaški klub Crvena zvezda. On će se odmah staviti na raspolaganje timu i treneru, i biće registrovan za utakmicu Evrolige sa Makabijem koja je na programu u četvrtak“, piše u saopštenju Crvene zvezde.

Beogradski mediji su danas preneli da Batler, koji je za Crvenu zvezdu potpisao u četvrtak, nije prošao lekarske preglede zbog urođene srčane mane, ali su crveno-beli to demantovali današnjim saopštenjem.

Crvena zvezda je saopštila i da je Devonte Grejem, koji nije odigrao nijednu utakmicu ove sezone zbog povrede, dobio dozvolu da se priključi treninzima prvog tima, ali da će utakmicu protiv Asvela propustiti zbog prehlade i visoke temperature.

„Devonte Grejem je, nakon obavljene magnetne rezonance i novih pregleda, dobio dozvolu da se priključi treninzima prvog tima. On će se staviti na raspolaganje treneru Saši Obradoviću odmah pošto se oporavi od prehlade i visoke temperature zbog koje neće biti prisustan na današnjoj utakmici sa Asvelom“, navodi se u saopštenju.

Crveno-beli su naveli i da Džordan Nvora uspešno obavlja terapije povređenog lista i da će odluka o njegovom nastupu u meču protiv Makabija biti doneta na dan te utakmice.

„Medicinski tim Košarkaškog kluba Crvena zvezda čini sve da osposobi Nvoru za utakmicu osmog kola Evrolige sa Makabijem u Beogradu“, piše u saopštenju.

Crvena zvezda je uputila apel javnosti da se o informacijama u vezi kluba informiše „isključivo“ na zvaničnim nalozima i platformama kluba.

„Košarkaški klub Crvena zvezda nakon brojnih spekulacija, glasina i dezinformacija koje su se pojavljivale prethodnih dana, a koje su se odnosile na zdravstveno stanje pojedinih prvotimaca našeg kluba, još jednom apeluje na sve, da se informišu isključivo i jedino na zvaničnim nalozima i platformama kluba“, navodi se u saopštenju crveno-belih.

Košarkaši Crvene zvezde će večeras od 19 časova u Beogradskoj areni dočekati Asvel, u utakmici sedmog kola Evrolige, dok će meč narednog kola protiv Makabija odigrati u četvrtak od 20.05 u hali „Aleksandar Nikolić“.

(Beta)

