KK Crvena zvezda: Grub pokušaj pojedinca da na ličnom planu diskredituje lik i delo našeg igrača

Košarkaški klub Crvena zvezda saopštio je danas da je šaranje ulaza u zgradu u kojoj stanuje Nikola Kalinić uvredljivim porukama na njegov račun „grub pokušaj pojedinca da na ličnom planu diskredituje lik i delo“ tog igrača crveno-belih.

„Košarkaški klub Crvena zvezda obaveštava javnost da su slike grafita na ulazu u stambenu zgradu u kojoj živi jedan od prvotimaca našeg kluba, a koje su se pojavile u srpskoj javnosti, prvenstveno društvenim mrežama – grub pokušaj pojedinca (za sada NN lica) da na ličnom planu (ne sportskom ili bilo kakvom drugom) diskredituje lik i delo našeg igrača“, piše u saopštenju beogradskog kluba.

Ulaz u zgradu u kojoj stanuje Kalinić išaran je porukama u kojima se on naziva „blokaderom“ i „ustašom“.

Fotografiju išaranog ulaza i informaciju da se radi o zgradi na Vračaru u kojoj Kalinić stanuje prva je danas prenela stranka SRCE na društvenoj mreži X.

„Kako bismo sprečili bilo kakve dalje spekulacije, moguću politizaciju ovog slučaja ili dalju diskreditaciju našeg igrača, obaveštavamo javnost da je klub u stalnom kontaktu sa igračem, kao i da je policija pravovremeno informisana o ovom događaju i već ima određene informacije o motivu i počiniocu ovog (ne)dela. Klub se, kao i igrač neće dalje oglašavati u javnosti do zaključenja istrage nadležnih organa“, dodaje se u saopštenju.

Kalinić je 15. marta bio na velikom protestu u Beogradu u organizaciji Studenata u blokadi.

On se u junu prošle godine vratio u Crvenu zvezdu, za koju je već igrao u sezoni 2014/15, dok je sa reprezentacijom Srbije osvojio srebrne medalje na Svetskom prvenstvu u Španiji i Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru.

(Beta)

