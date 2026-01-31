KK Crvena zvezda i Devonte Grejem sporazumno raskinuli ugovor

„Dogovor je postignut uz obostrano razumevanje dve strane kluba i igrača, bez daljih finansijskih obaveza Crvene zvezde prema igraču“, navodi se u saopštenju na sajtu kluba.

Zvezda je zahvalila Grejemu na angažmanu i profesionalnom ispunjavanju obaveza tokom boravka u klubu i poželela mu je mnogo sreće, zdravlja i profesionalnih uspeha u nastavku karijere.

Grejem je letos došao u Zvezdu, povredio se tokom priprema, a debitovao je u Evroligi tek krajem novembra protiv Olimpijakosa. Od 17. kola Evrolige ukupno je u tom takmičenju igrao 23 minuta i 34 sekunde.

Ove sezone je u Evroligi u proseku postizao tri poena i imao je 1,1 asistenciju.

(Beta)

