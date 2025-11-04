KK Crvena zvezda: Karter pušten na kućno lečenje, Grejem počeo da trenira

Košarkaški klub Crvena zvezda saopštio je danas da je njegov igrač Tajson Karter, nakon tronedeljnog boravka u bolnici, pušten na kućno lečenje.

„Bek Crvene zvezde se nakon tronedeljnog boravka u bolnici oseća dobro i nastavlja svoj oporavak u kućnim uslovima. U međuvremenu biće podvrgnut daljim ispitivanjima u cilju preventive, kako bi se ispitao konačan uzrok. Njegova rehabilitacija počinje od utorka, a klub će blagovremeno obaveštavati javnost o toku i dinamici oporavka našeg igrača, na koga smo ponosni zbog načina na koji se izborio sa teškom bolešću kao i ponašanjem tokom dugog boravka u bolnici“, piše u saopštenju Crvene zvezde.

Karter je 12. oktobra bio hospitalizovan zbog plućne embolije.

„Zahvaljujemo se i kompletnom osoblju Kliničkog centra Srbije, koji su pravovremeno reagovali i učinili sve što je u njihovoj moći da košarkaš crveno-belih ima najbolju moguću negu“, dodaje se u saopštenju beogradskog kluba.

Crvena zvezda je saopštila i da je Devonte Grejem, koji zbog povrede nije odigrao nijednu utakmicu za crveno-bele ove sezone, počeo da trenira.

„Posle udarca koji je zadobio u periodu od dve nedelje došlo je pojave koštane modrice koja je dijagnostifikovana, pa je nakon toga usledio dodatni period mirovanja i rehabilitacije. Devonte se priključio ekipi i ulazi u trenažni proces, kako bi povratio takmičarsku formu i pripremio se za nove izazove i debitantske minute na zvaničnim utakmicama u dresu Košarkaškog kluba Crvena zvezda“, piše u saopštenju.

Beogradski crveno-beli su naveli i da je Džordan Nvorao obavio dodatne analize povređenog lista, nakon čega će krenuti u „trenažni proces“, kao i da će Hasijel Rivero ove nedelje „biti u stanju“ da se oslanja na povređenu nogu, nakon preloma metatarzalne kosti.

„Tokom perioda oporavka naš centar (Rivero) je obavljao fizio terapije i sledi mu period rehabilitacije o kome ćemo blagovremeno obaveštavati javnost“, navodi se u saopštenju.

Crvena zvezda je navela i da Džoel Bolomboj, koji je sa terena odsutan od 13. marta, obavlja terapije i „svakodnevno naporno radi na svom potpunom oporavku“ u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), kao i da će klub više informacija saopštiti do kraja meseca.

„Košarkaški klub Crvena zvezda još jednom apeluje na javnost da se o stanju trenažnog procesa, rehabilitacije ili stepena povreda naših prvotimaca informiše isključivo na zvaničnim platformama kluba“, piše u saopštenju crveno-belih.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com