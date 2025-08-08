KK Crvena zvezda: Prodaja sezonskih ulaznica počinje u drugoj polvini avgusta

Košarkaški klub Crvena zvezda saopštio je danas da će prodaja sezonskih karata za takmičarsku sezonu 2025/26. početi u drugoj polovini avgusta i trajaće do 25. septembra.

Prodaja će, kao i ranijih godina, biti organizovana u tri faze, najpre za vlasnike sezonskih karata koji žele da zadrže svoje mesto, potom za one koji žele promenu sedišta, a zatim u slobodnoj prodaji za nove kupce. Cene su, kako je navedeno, minimalno korigovane u odnosu na prošlu sezonu.

Najjeftinija sezonska karta je za stare vlasnike sezonske ulaznice za Nivo 400 i iznosi 16.000 dinara dok je za nove kupce 19.000 dinara, dok je najskuplja za nove kupce za VIP ložu Premijum i košta 150.000 dinara.

Klub je najavio i novi softver za prodaju karata koji će olakšati proces kupovine, a tačan datum početka prodaje biće naknadno objavljen.

Prvi meč u novoj sezoni Zvezda će odigrati 30. septembara u beogradskoj Areni protiv Milana u prvom kolu Evrolige.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com