KK Crvena zvezda: Svako ko dobrovoljno da krv dobija kartu za VTB Superkup

Košarkaški klub Crvena zvezda saopštio je danas da će svaki navijač koji dobrovoljno da krv u okviru 34. akcije „Crveno-bela krv“ na poklon dobiti ulaznicu za VTB Superkup, koji će u sredu i četvrtak biti održan u Beogradskoj areni.
Akcija davanja krvi održava se u Medija centru stadiona „Rajko Mitić“ u Beogradu, i završava se danas u 18 časova.
Crvena zvezda će polufinalnu utakmicu VTB Superkupa igrati u sredu od 16 časova protiv CSKA iz Moskve.
U drugom polufinalu će se u sredu od 19 časova sastati ekipe Zenita iz Sankt Peterburga i Dubaija. Meč za treće mesto na programu je u četvrtak od 17 časova, dok će finale biti odigrano istog dana od 20 časova.
