KK Crvena zvezda: U ponedeljak počinje obnova sezonskih karata

Košarkaški klub Crvena zvezda saopštio je danas da će u ponedeljak, 18. avgusta, početi obnova sezonskih karata.

Tokom prve faze, koja će početi u ponedeljak u 12 časova, vlasnici sezonskih karata iz prethodne sezone će moći da zadrže svoje mesto u predstojećoj sezoni.

Obnova sezonskih karata moguća je na Malom Kalemegdanu ili onlajn putem sajta kluba.

„Klub se potrudio da i ove sezone, osim što je olakšao proces kupovine karata kroz implemetaciju novog softvera, omogući svim zainteresovanima da rezervišu i kupe karte na tri do šest rata karticama Banke Intesa“, piše na sajtu Crvene zvezde.

(Beta)

