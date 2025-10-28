KK Partizan: Čelnici kluba nisu pomogli Đuroviću da unese transparent na utakmicu protiv Pariza

Košarkaški klub Partizan demantovao je danas navode pojedinih beogradskih medija da su čelnici tog kluba pomogli njegovom navijaču Velimiru Đuroviću da uoči utakmice Evrolige protiv Pariza u Beogradsku arenu unese transparent na kom su napisane određene političke poruke.

Informer je preneo da su direktor kluba Dule Karavesović i direktor marketinga Marko Vukomanović uoči utakmice protiv Pariza uveli Đurovića u Beogradsku arenu i dodali mu transparent na kom su napisane negativne poruke o predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, kao i poruke podrške Studentima u blokadi.

Partizan je naveo da je video snimak koji je Informer objavio kao dokaz nastao uoči meča između crno-belih i Borca iz Čačka, koji je bio odigran u nedelju i na kom nije bilo pomenutog transparenta, a ne pred početak duela protiv Pariza u petak.

„Na pomenutom meču nije bilo transparenata sa fotografija koje su kasnije plasirane u javnost. Vreme zabeleženo na sigurnosnim kamerama dodatno potvrđuje da se radi o utakmici protiv Borca“, navodi se u saopštenju crno-belih.

Klub je naveo i da su Karavesović i Vukomanović došli do navijača nakon što je zatraženo prisustvo predstavnika kluba, zbog njegovog odbijanja da se podvrgne dodatnom pretresu i neprimerenog ponašanja.

„U tom trenutku su se na licu mesta pojavili direktor kluba i direktor marketinga, koji su u prisustvu više ljudi i pripadnika policije pokušali da objasne da svi posetioci, bez izuzetka, moraju da prođu kompletnu bezbednosnu proceduru“, piše u saopštenju crno-belih.

„Kako bi se izbegla eskalacija, navijač je sklonjen liftom na sledeći sprat, gde je u prisustvu komesara za bezbednost obavljen razgovor i jasno mu je stavljeno do znanja da bez pretresa ne može ući u dvoranu. Nakon sprovedenog pretresa, u prisustvu licenciranog obezbeđenja, pripadnika bezbednosnih službi i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) posetilac je uz validnu ulaznicu pušten na tribine“, dodaje se u saopštenju Partizana.

Crno-beli su apelovali na sve navijače i medije da se „uzdrže od širenja dezinformacija“ i da se fokus „vrati na sport“.

„Klub jasno ističe da je protiv svake vrste vređanja i da politici nije mesto u Areni. Pozivamo sve aktere da doprinesu smirivanju situacije, a ne podgrevanju tenzija“, navodi se u saopštenju Partizana.

(Beta)

