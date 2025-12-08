KK Partizan: Danas počinje prodaja ulaznica za meč protiv Crvene zvezde

Košarkaški klub Partizan saopštio je da će prodaja ulaznica za predstojeću utakmicu Evrolige protiv gradskog rivala, ekipe Crvene zvezde, početi danas u 14 časova.

Partizan će u petak od 20.30 u Beogradskoj areni dočekati Crvenu zvezdu, u utakmici 15. kola Evrolige.

Prodaja ulaznica će iz bezbednosnih razloga biti omogućena samo članovima Košarkaškog kluba Partizan. Svaki član sa plaćenom članarinom za 2025. godinu će moći da kupi do četiri dnevne ulaznice na osnovu jedne članske karte.

Prodaja će se odvijati putem verifikovanih profila članova, koji istima mogu pristupiti preko sajta partizan.basketball, putem sajta efinity.rs, gde je za kupovinu potrebno da članovi unesu kod sa članske karte, i na blagajni Beogradske arene i Efinity prodajnim mestima, gde je potrebno pokazati člansku kartu i identifikacioni dokument.

„Jedini ovlašćeni prodavci dnevnih ulaznica za utakmice Košarkaškog kluba Partizan su SixTix (bivši Fancee tickets) i Efinity. Kupovinom putem nezvaničnih sajtova, ViaGoGo i slično, rizikujete da postanete žrtva prevare“, navodi se u saopštenju Partizana.

Partizan zauzima 16. mesto na tabeli Evrolige sa pet pobeda i devet poraza, dok je Crvena zvezda treća sa skorom 9/5.

(Beta)

