KK Partizan: Hvala Bajernu na svemu što je učinio

Košarkaški klub Partizan zahvalio se danas Bajern Minhenu na logističkoj podršci pruženoj prilikom organizacije utakmice protiv Hapoela iz Tel Aviva, kao i brzoj reakciji nakon povrede Vanje Marinkovića i odluci da prihvati predlog da sa crno-belima ove sezone zameni domaćinstva.

„Nakon duplog evroligaškog kola koje je Košarkaški klub Partizan proveo u Minhenu, crno-beli ovim putem javno izražavaju zahvalnost minhenskom Bajernu na svemu što su učinili. Na prvom mestu, velika zahvalnost Bajernu na džentlmenskom potezu i prihvatanju zamene domaćinstva kako bi crno-beli mogli da još jedan meč ove sezone odigraju pred svojim navijačima u Beogradskoj areni. Takođe, Partizan upućuje najtoplije reči zahvalnosti Bajernu i svim članovima ovog kluba koji su pružili ogromnu logističku podršku crno-belima prilikom organizacije utakmice protiv Hapoela, gde je Parni valjak bio domaćin u minhenskom BMW Parku“, piše u saopštenju beogradskog kluba.

„Iznad svega, velika zahvalnost gospodinu Draganu Tarlaću, kao i medicinskom timu Bajerna koji su momentalno reagovali nakon povrede Vanje Marinkovića i pobrinuli se da kapiten crno-belih u najbržem mogućem roku bude pregledan“, dodaje se u saopštenju Partizana.

Partizan je naveo da su ovakvi primeri sportskog prijateljstva „dragoceni“ i da se moraju „negovati“.

„Samo zajedno možemo učiniti košarku boljom i pružiti navijačima nove prilike za uživanje u igri i viteškom nadmetanju“, piše u saopštenju Partizana.

Crno-beli su prethodnu utakmicu Evrolige protiv Hapoela iz Tel Aviva, u kojoj su sinoć pobedili 104:101, odigrali kao domaćini u Minhenu usled zauzetosti Beogradske arene, u kojoj se održava Evropsko prvenstvo za vaterpoliste.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com