KK Partizan i KK Metalac potpisali sporazum o saradnji

Košarkaški klub Partizan i Metalac potpisali su sporazum o saradnji, pa će se mladi igrači crno-belih razvijati u klubu iz Valjeva.

„Renomirani valjevski klub na taj način je dobio podršku da nastavi sa normalnim funkcionisanjem, ali pod patronatom KK Partizan i uz tesnu saradnju sa mlađim selekcijama ‘parnog valjka’ „, navodi se u današnjem saopštenju na sajtu Partizana.

Sportski direktor Metalca iz Valjeva postao je nekadašnji košarkaš Partizana i reprezentativac Srbije Vladimir Micov, dok će ekipu kao trener predvoditi Miljan Pavković.

Ekipa Metalca se takmiči u Košarkaškoj ligi Srbije, gde će pod nadzorom sportskog sektora crno-belih, mladi igrači Partizana sticati iskustvo igrajući utakmice u seniorskoj konkurenciji.

(Beta)

