KK Partizan: Lažne informacije o finansijskim problemima, potrebno je jedinstvo navijača

Košarkaški klub Partizan apelovao je danas na navijače da imaju poverenje i razumevanje, pošto se posao o kompletiranju ekipe uspešno privodi kraju i istakao je da su informacije o finansijskim problemima lažne jer su ispunjene sve obaveze i da je klubu potrebno jedinstvo navijača.

U saopštenju pod naslovom „Biti spreman i ostati veran Partizanu“, Partizan je ocenio da su „glasno isticanje kritika i guranje pod tepih brojnih pozitivnih stvari postavili pred klub izazov u kome se Partizan okrenuo preispitivanju i traženju izvora negativnih talasa“.

U prvih 10 utakmica, crno-beli su zabeležili maksimalne četiri pobede u regionalnom šampionatu, uz tri pobede i tri poraza u prvih šest kola Evrolige, a ipak, umesto samih utakmica i dešavanja na terenu, najčešće teme koje se nameću u crno-beloj, ali i celukopnoj javnosti, uglavnom se tiču drugih stvari i to se čini sa ciljano negativnim tonom, piše u saopštenju.

„U moru upitnih namera, Partizanovi navijači, kao izvesno najbolje edukovana košarkaška publika u Evropi su izneli i niz veoma korisnih argumenata koje je klub ozbiljno shvatio i pristupio otvaranju u smeru otvorenijeg dijaloga iz kojeg se mogu naći veoma kvalitetna rešenja“, navodi se.

„KK Partizan želi da istakne kako se posao na kompletiranju rostera uspešno privodi kraju, uprkos izazovima današnjeg tržišta, smanjenog izbora igrača i ogromnog skoka cena. Nakon dolaska centra Bruna Fernanda, sportski sektor je, uz odobrenje finansijske konstrukcije od Uprave, veoma blizu zaključivanja posla u dovođenju igrača na spoljnim pozicijama, za čijim se dovođenjem javila potreba nakon povrede Karlika Džonsa“, piše u saopštenju.

Uz razumevanje kritika i današnjice u kojoj je način života brz i zahteva instant rešenja, Partizan je apelovao na navijače da „pokažu razumevanje i poverenje u ljude iz čijeg se minulog rada nedvosmisleno zaključuje da umeju da rade svoj posao“.

Partizan je naveo da je danas klub sa obezbeđenom evroligaškom licencom i konkurentnim budžetom da izdrži iscrpljujuću trku od 38 utakmica do plej-ofa Evrolige.

„Klub je svoju vrednost podigao do nivoa da navijači iz ljubavi, ali i verovanja u uspeh, jesu spremni sa ulože ne mali novac kako bi svoj tim gledali na najvišem nivou. Nalazeći se u raskoraku između romantizovanja sporta i surovosti profesionalizma današnjice, klub pronalazi načine da stvori neophodan preduslov za neometano funkcionisanje i stvaranje atmosfere iz koje se može doći do željenih rezultata“, navodi se u saopštenju.

„Uprkos podmetanju i kruženju nezvaničnih, a lažnih informacija o finansijskim problemima, o neistinama da ima ciljanog kašnjenja uplata i sabotiranja, KK Partizan podvlači da su sve dospele finansijske obaveze iz sezone za nama izmirene, uz isplaćivanje svih dospelih plata i doprinosa u aktuelnoj sezoni“, istakli su crno-beli.

Uredne finansije proizilaze iz prihoda koji dolaze od navijača, redovne uplate sponzora i države koja je do danas već uplatila dva miliona evra za tekuću sezonu kroz ministarstvo i Košarkaški savez Srbije, Partizan je spreman za najviše domete, naveli su crno-beli.

Tokom utakmice Partizana i Pariza prošlog petka u Evroligi došlo je do tuče među navijačima, nakon što je istaknut transparent koji podržava studentske proteste.

„Klubu preti ozbiljna opasnost od pojave nejedinstva na tribinama i eskalacije sukoba stavova u vezi tema koje nemaju veze sa sportom. U izazovnim vremenima, Partizan jeste spreman za takmičenje na najvišem nivou, ali mu je preko potrebno jedinstvo na tribinama i demonstracija vernosti klubu i crno-belom timu. Rasprave i skandiranja oko vankošarkaških stvari, poslednji sukobi na Južnoj tribini i sva negativna energija neka ostanu u prošlosti“, apelovao je klub.

„Partizan ima stabilnost na terenu, Partizan ima sigurnost kroz obezbeđivanje budžeta za najviše domete. Partizanu je potrebno jedinstvo i apsolutna posvećenost ostvarivanju postavljenih ciljeva. Ostanimo verni Partizanu, ostanimo verni sloganu da je Partizan iznad svih“, navodi se u saopštenju.

(Beta)

