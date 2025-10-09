KK Partizan najoštrije osudio izjave Dejana Anđusa

Košarkaški klub Partizan najoštrije je danas osudio „sramno ponašanje novinara Dejana Anđusa“, koji je u svojoj autorskoj emisiji na TV Arena Sport više puta ponovio mizogini komentar na račun potpredsednice FK Partizan Milke Forcan, navodi se u saopštenju na sajtu kluba.

U saopštenju se navodi da Anđus nije uvredio samo gospođu Forcan, već i sve ljude koji se zalažu za stvaranje sportske atmosfere i povratak kulture u javni govor.

„KK Partizan je i ranije imao povoda da reaguje na javne komentare Dejana Anđusa, ali to nije činio kako mu ne bi pravio besplatnu reklamu. Sada Klub staje u odbranu žena u sportu i opšte kulture u našoj zemlji“, navodi se u saopštenju.

Partizan je pozdravio odluku TV Arena Sport da suspenduje Anđusa i njegovu emisiju, ocenivši da je brza reakcija televizije „za svaku pohvalu“ i izrazio uverenje da će i naredni postupci biti u skladu s tim.

„Svako vređanje, prizemno komentarisanje i bilo koji drugi vid zagađivanja javnog govora uvek će naići na osudu KK Partizan, koji će uvek biti odlučan protivnik takvih pojava“, poručili su iz kluba.

Na kraju saopštenja dodaje se da novinar Dejan Anđus ubuduće neće biti dobrodošao na utakmicama KK Partizan, jer mu klub neće izdavati akreditaciju, uz napomenu da se do sada na mečevima crno-belih nije ni pojavljivao.

(Beta)

