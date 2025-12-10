KK Partizan: Nismo potpisali ugovor sa novim trenerom

Košarkaški klub Partizan odbacio je danas navode da je potpisao ugovor sa novim trenerom i apelovao je na medije da ne prenose glasine.

„Dva dana uoči derbija protiv Crvene zvezde, sve misli u Partizanu su usmerene upravo na ovaj duel. ‘Parni valjak’ nije potpisao ugovor sa novim trenerom i apeluje na medije da ne prenose aktuelne glasine. Klub stabilno funkcioniše uz maksimalnu podršku aktuelnom stručnom štabu tokom priprema za predstojeći derbi“, navodi se u saopštenju na sajtu Partizana.

Partizan traži novog trenera otkako je Željko Obradović 26. novembra podneo ostavku.

Ekipu privremeno predvodi Mirko Ocokoljić, koji je ostvario dve uzastopne pobede, u Evroligi i ABA ligi.

Pojedini mediji danas su preneli da je Partizan postigao dogovor sa španskim trenerom Đoanom Penjarojom o angažmanu.

Partizan će u petak od 20.30 u Beogradskoj areni igrati kao domaćin protiv Crvene zvezde, u 15. kolu ABA lige.

Crno-beli su naveli da su rasprodate sve ulaznice i da vlada ogromno interesovanje za duel beogradskih klubova u Areni.

(Beta)

