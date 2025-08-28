KK Partizan ozvaničio saradnju sa Najkijem i predstavio dresove za novu sezonu

Košarkaški klub Partizan ozvaničio je na Avali večeras saradnju sa kompanijom „Najki“, koja će narednih šest godina biti tehnički sponzor crno-belih, i predstavio dresove u kojima će igrati u predstojećoj sezoni.

„U narednih šest godina, crno-beli će nositi opremu čuvenog američkog proizvođača, a simboličan potpis na odavno postignut dogovor stavili su predsednik Partizana Ostoja Mijailović i direktorka kompanije ‘Najki’ Mirjana Jokić“, piše u objavi beogradskog kluba na društvenoj mreži Instagram.

Dresovi su predstavljeni u okviru 3×3 turnira, koji su crno-beli večeras organizovali na Avali.

Na turniru su učestvovali sadašnji igrači Partizana, uz nekadašnje košarkaše crno-belih Novicu Veličkovića, Milenka Tepića i Aleksa Marića.

Partizan je u pauzi između sezona za sad doveo Džabarija Parkera, Dilana Osetkovskog i Šejka Miltona, dok su crno-bele napustili Brendon Dejvis, Ajzea Mejk i Balša Koprivica.

Predsednik Partizana Ostoja Mijailović je večeras saopštio i da klub više ne računa na Ifea Lundberga.

(Beta)

