KK Partizan podneo krivičnu prijavu protiv falsifikatora više od 100 sezonskih ulaznica

Košarkaški klub Partizan saopštio je danas da je podneo krivičnu prijavu protiv Petra Stefića zbog proizvodnje i prodaje više od 100 falsifikovanih sezonskih ulaznica.

Partizan je naveo da je Stefić od ranije poznat klubu po „sitnim prevarama“ koje su navijači u prošlosti prijavljivali, kao i da je njegova uloga u proizvodnji i prodaji falsifikovanih sezonskih ulaznica „nedvosmisleno utvrđena“.

„Proizvedene ulaznice, iako su slične, fizički ne odgovaraju originalnim i Klub ovim putem apeluje na sve prevarene navijače da sa istim ne pokušavaju da prisustvuju utakmicama, jer im ulaz neće biti omogućen“, piše u saopštenju crno-belih.

Partizan je na svoj sajt okačio fotografiju Stefića, kao i sliku falsifikovane karte koja se prodavala putem sajta Kupujem Prodajem, u cilju da svi oštećeni navijači prepoznaju da li su bili žrtve prevare.

„Klub još jednom apeluje na sve navijače Partizana da ulaznice kupuju isključivo putem ovlašćenih kanala prodaje Košarkaškog kluba Partizan, a ne putem alternativnih izvora, društvenih mreža ili sajtova koji se bave preprodajom ulaznica“, navodi se u saopštenju beogradskog kluba.

Uoči prve utakmice Partizana na domaćem terenu ove sezone protiv Olimpije iz Milana blizu 2.000 ljudi ostalo je ispred ulaza u Beogradsku arenu zbog, kako je kasnije naveo klub, pokušaja pojedinaca da uđu u halu sa falsifikovanim ulaznicama.

Navijači Partizana su svoje nezadovoljstvo velikim gužvama na ulazu izrazili negodovanjem i pogrdnim skandiranjem predsedniku kluba Ostoji Mijailoviću tokom te utakmice, a crno-beli su se u kasnijem saopštenju izvinili svojim pristalicama na neprijatnosti i nazvali njihovo nezadovoljstvo „opravdanim“.

(Beta)

