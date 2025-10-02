KK Partizan: Pokušaji zloupotreba izazvali gužve na ulazima, navijači opravdano nezadovoljni

Košarkaški klub Partizan saopštio je da su uoči večerašnje utakmice protiv Milana u Evroligi pojedinci pokušali da uđu u Beogradsku arenu sa falsifikovanim ulaznicama, zbog čega su se napravile velike gužve na ulazima i upozorio je navijače da ne pokušavaju da uđu u halu na alternativne načine.

„Ispred ulaza je usled pokušaja ulaska sa falsifikovanim kartama ostalo blizu 2.000 ljudi. Ovi pokušaji doveli su do zadržavanja na ulazima i gužvi koje su izazvale opravdano nezadovoljstvo navijača. Partizan se izvinjava navijačima na neprijatnosti i nastavlja borbu da svaki navijač ima svoje mesto sačuvano“, navodi se u saopštenju na sajtu Partizana.

Uoči utakmice, koja je počela u 20.30, ispred Arene su se napravile velike gužve zbog čega su navijači Partizana negodovali, a tokom utakmice pogrdno su skandirali predsedniku kluba Ostoji Mijailoviću.

„U prošlosti, klub se suočavao sa situacijama da se ljudi bez ulaznica nalaze na mestima onih koji su svoje karte pošteno platili. Zbog toga Partizan je zauzeo stav da se kontrole dodatno pooštre i da se svako mesto sačuva. Navijačima poručujemo, ne kupujte karte mimo zvaničnih kanala prodaje i ne pokušavajte ulaske u halu na alternativne načine“, navodi se u saopštenju.

