KK Partizan: Sav prihod od prodaje ulaznica za meč protiv Olimpijakosa biće doniran FK Partizan

Košarkaški klub Partizan saopštio je danas da će sav prihod od prodaje ulaznica za predstojeću utakmicu Evrolige protiv Olimpijakosa biti doniran Fudbalskom klubu Partizan, kako bi mu se pružila pomoć u dobijanju evrolicence.

Utakmica protiv Olimpijakosa biće odigrana u sredu, 14. januara, od 19.30 u beogradskoj hali „Aleksandar Nikolić“, usled zauzetosti Beogradske arene.

Prvobitni plan je bio da se meč odigra u Beču, ali je utakmica pomerena u halu „Aleksandar Nikolić“ zbog „bezbednosnih rizika“.

Iako sezonske ulaznice nisu važeće za ovaj duel, vlasnici sezonskih karata će jedini imati pravo kupovine dnevnih ulaznica za meč protiv Olimpijakosa. Svaki vlasnik sezonske karte će moći da kupi maksimalno po dve ulaznice.

„Usled činjenice da se meč igra u Beogradu a ne u Beču, kao i nemogućnosti da svi sezonci stanu u dvoranu daleko manjeg kapaciteta, te potrebe FK Partizan za brzim rešavanjem finansijskih izazova u dobijanju evrolicence, KK Partizan je doneo odluku da se odrekne prihoda od ulaznica za meč protiv Olimpijakosa i sav novac donira FK Partizan. Na taj način, pružena je prilika i navijačima crno-belih da se simbolično uključe u rešavanje gorućeg problema jednog od stubova crno-bele porodice“, piše u saopštenju Košarkaškog kluba Partizan.

Prodaja ulaznica za meč protiv Olimpijakosa počinje u nedelju i odvijaće se putem servisa SixTix i na blagajnama stadiona Partizana, koje će raditi od 10 do 16 časova u nedelju i od 10 do 18 časova u ponedeljak, utorak i sredu.

Klub je naveo da su cene ulaznica niže u odnosu na uobičajene, a najjeftinija karta košta 1.500 dinara.

(Beta)

