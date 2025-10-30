KK Partizan: Složno u podršci timu, bez podela po bilo kom osnovu i upliva politike

Košarkaški klub Partizan pozvao je danas svoje navijače da na predstojećoj utakmici Evrolige protiv Barselone pruže jedinstvenu podršku timu, bez podela po bilo kom osnovu i „upliva politike“.

„Sutra u Beogradskoj areni budite svi kao jedan! Složno u podršci timu, bez podela po bilo kom osnovu, bez upliva politike i strogo u službi podrške ekipi da dođe do pobede u veoma važnoj utakmici“, piše u saopštenju Partizana.

Partizan će sutra od 20.30 u Beogradu dočekati Barselonu, u utakmici osmog kola Evrolige.

Klub je naveo i da želi da se „brojne neistinite objave i dokumenta koja cirkulišu putem društvenih mreža“ sklone iz fokusa i pažnja usmeri isključivo na „veoma važne“ utakmice koje slede.

„Košarkaški klub Partizan još jednom apeluje na sve dobronamerne ljude da ne veruju u sve što se tokom poslednjih dana plasira kao istina, i da u turbulentnim danima prepoznaju trenutak za potpuno okretanje ka podršci timu i pobedama kao najboljem leku protiv ‘otrovnih strelica’ koje se prema Klubu upućuju. Pažljivo birajte izvore informacija kojima ćete verovati, pratite zvanične kanale komunikacije Košarkaškog kluba Partizan ukoliko želite proverene vesti“, navodi se u saopštenju crno-belih.

(Beta)

