KK Partizan traži ujednačeni kriterijum suđenja u Evroligi i jednake uslove u takmičenju

Košarkaški klub Partizan zatražio je danas od Evrolige ujednačen kriterijum suđenja i saopštio da će u budućnosti zahtevati ekspertizu u svakoj utakmici kako bi zaštitio svoje pravo na jednake uslove u takmičenju.

U saopštenju na klupskom sajtu, Partizan je naveo da je ekipa u prvih devet utakmica „neretko trpela usled neujednačenog sudijskog kriterijuma, kao usled nekoliko očiglednih grešaka koje su imale veliki uticaj na šanse tima u završnicama mečeva“.

„Kao jedan od najočiglednijih primera navedeni su dosuđen nepostojieći faul Džabarija Parkera na utakmici potiv Milana, nedosuđen očigledan aut u korist Partizana na utakmici protiv Barselone, kao i nejednak kriterijum koji se najbolje oslikava kroz nezapamćeni odnos u broju izvedenih slobodnih bacanja (31:5) na utakmici protiv Olimpijakosa“, navodi se u saopštenju.

Partizan je naveo da je tokom poslednjih nekoliko sezona konstantno uvećavao nivo ulaganja u tim, da su njegovi navijači ponos čitave Evrolige i da prema ocenama drugih timova, kreiraju najbolji ambijent u čitavom takmičenju.

„Crno-beli ne žele povlašćen položaj, niti bilo kakvu vrstu gledanja kroz prste, već samo ujednačen sudijski kriterijum na svim narednim utakmicama i priliku da se za pobede bori na ravnopravnim osnovama. U želji da se zaštite, crno-beli će u budućnosti zahtevati nezavisnu ekspertizu suđenja na svakoj utakmici, kako bi se ovaj izuzetno važan segment u takmičenju doveo na nivo koji svima omogućava jednake uslove“, navodi se u saopštenju.

Partizan je pozivao svoje navijače da na eventualne greške ne reaguju van sportskih okvira i da ne čine ništa što bi klubu donelo finansijsku i reputacionu štetu.

„Kao najbolje edukovana košarkaška publika, navijači crno-belih lako prepoznaju situacije na terenu, ali ih klub moli da svu energiju usmere isključivo na podršku timu kako bi zajedno došli do veoma važne pobede u narednom meču“, piše u saopštenju.

Partizan će u utorak od 20.30 u Beogradskoj areni igrati protiv Monaka, utakmicu 10. kola Evrolige.

Partizan ima tri pobede i šest poraza, a Monako šest pobeda i tri poraza.

(Beta)

