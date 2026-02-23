KK Slovan Bratislava izrazio želju da od sledeće sezone bude član ABA lige

Košarkaški klub Slovan Bratislava izrazio je želju da od sledeće sezone bude član ABA lige, saopštilo je danas to regionalno takmičenje.

ABA liga je navela da je zvanično pismo slovačkog kluba, u kom on izražava želju da, uz ispunjenje svih tehničkih i finansijskih uslova, postane njen član, stiglo 12. januara i da je ono dodatan dokaz toga koliko je ABA liga „atraktivno“ takmičenje.

„Rukovodstvo ABA lige će započeti pregovore, a konkretna rešenja biće poznata tek nakon što članovi Skupštine, odnosno suvlasnici ABA lige, usvoje odluke o broju klubova i sistemu takmičenja koji će se primenjivati u narednim sezonama“, piše u saopštenju tog regionalnog takmičenja.

Ukoliko bude primljen u ABA ligu, Slovan bi postao prvi slovački klub u istoriji tog takmičenja.

Klub iz Bratislave trenutno zauzima peto mesto na tabeli slovačkog prvenstva sa skorom 15/12.

ABA liga je saopštila i da je na današnjoj sednici Skupštine jednoglasno doneta odluka o formiranju Radne grupe, koja će „pripremiti predlog za promenu celokupnog organizacionog sistema“ i odabrati novi „sportsko-poslovni model“ za funkcionisanje takmičenja.

Radnu grupu će činiti predstavnici Partizana, Crvene zvezde, Budućnosti iz Podgorice i Cedevita Olimpije, kao i direktor ABA lige Dubravko Kmetović i pravni zastupnik lige Mihovil Granić.

Nakon toga će biti održana nova sednica Skupštine ABA lige na kojoj će se razmatrati pripremljeni predlog.

Takođe, ABA liga je navela i da je članovima Skupštine predstavljen detaljan finansijski izveštaj, koji pokazuje da to takmičenje posluje „izuzetno stabilno“ i na „najprofitabilniji način u svojoj istoriji“.

ABA liga je takođe navela da je stupila u direktan kontakt sa novim rukovodstvom Evrolige.

U ABA ligi, pored aktuelnog prvaka Partizana i Crvene zvezde, nastupa još četiri srpska kluba – Spartak iz Subotice, Mega, FMP i Borac iz Čačka.

Ukupan broj klubova se, pridruživanjem Kluža i Beča, pred početak ove sezone povećao sa 16 na 18.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com