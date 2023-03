Klop: Iznenađen sam što je Firmino odlučio da ode

LIVERPUL – Menadžer Liverpula Jirgen Klop izjavio je danas da je iznenađen što je Robert Firmino odlučio da napusti klub na kraju sezon, prenosi BBS sport.

Brazilski napadač će napustiti Liverpul kada mu istekne ugovor u junu, posle osam godina.

„Iznenađen jesam. Možda malo jer je moglo da ode u dva pravca, otišlo je u ovom. I to poštujem. To je sasvim normalno u ovako dugim vezama kakvu mi imamo, kakvu ima Bobi sa klubom. Svideo mi se prijem koji je dobio kada je ušao u igru protiv Junajteda. U ovom trenutku nema vremena za opraštanje, biće dovoljno vremena za to u kasnijoj fazi sezone. On je potpuno posvećen timu, kao što verovatno i znate. I to je sve što treba da znam. Mislim da je on jedan od onih igrača da čak, i ako bi došao da igra protiv nas, ljudi bi zaista bili srećni što ga vide“, zaključio je Klop.

(Tanjug)

