Klop odbacio mogućnost dovođenja Mbapea ovog leta

Trener Liverpula Jirgen Klop odbacio je danas navode da će klub ovog leta dovesti fudbalera Pari Sen Žermena Kilijana Mbapea.

Spekulisalo se da bi francuski reprezentativac mogao da pređe na Enfild, pošto je odbio transfer u saudijski Al Hilal, koji je za jednogodišnji ugovor nudio 259 miliona funti.

Mbape ulazi u poslednju godinu ugovora sa pariskim klubom i sledećeg leta mogao bi bez obeštećenja da napusti Park prinčeva, pa uprava i sam fudbaler traže rešenje.

„Smejemo se tome. Mogu da kažem da je on zaista dobar igrač, ali finansijski uslovi nam uopšte ne odgovaraju. Ne bih sada da kvarim priču, ali koliko znam, ništa od toga. Moguće je da neko iz kluba nešto priprema i da želi da me iznenadi… To se nije dogodilo za osam godina koliko sam ovde. To bi bilo prvi put“, rekao je Klop za Skaj Nemačka.

Uprava Pari Sen Žermena je do sinoć dala rok Mbapeu da odluči da li će aktivirati klauzulu i produžiti ugovor na još godinu dana.

Mbape nije išao sa ekipom na presezonsku turneju po Japanu i Južnoj Koreji pošto je klub 21. jula objavio da želi što pre da ga proda jer fudbaler nije želeo da produži ugovor.

U klubu veruju da je Mbape postigao dogovor sa Real Madridom da narednog leta, kao slobodan igrač bez obeštećenja potpiše ugovor i pređe na „Santjago Bernabeu“.

Novu sezonu u francuskom prvenstvu Pari Sen Žermen će početi 12. avgusta utakmicom protiv Lorijana.

(Beta)

