Klop: Sledeći korak su trofeji, ali ne mogu da ih garantujem

Trener fudbalera Liverpula Jirgen Klop rekao je danas je njegovoj ekipi „sledeći korak“ osvajanje trofeja, ali da on „ne može ništa da garantuje“, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

„Znam koja su očekivanja i to je sasvim normalno. Imamo najveće ambicije – 100 odsto. Sledeći korak nam je osvajanje trofeja i mi moramo da budemo spremni za to. Ne mogu da dajem garancije za to, ali razumem očekivanja navijača“, rekao je Klop.

„Crveni“ su u prethodnih 12 meseci potrošili skoro 250 miliona funti na transfere, uključujući i rekordne iznose na dovodjenje golmana Alisona i defanzivca Virdžila van Dajka, ali nisu osvojili nijedno takmičenje od 2012. godine kada su slavili u Liga kupu.

Od dolaska Klopa u oktobru 2015. godine Liverpul je poražen u tri finala, a poslednji put šampion Engleske bio je 1990. godine.

Pored Alisona, Liverpul je ovog leta doveo vezistu Nabija Keitu iz Lajpciga za oko 50 miliona funti, Fabinja iz Monaka za više od 40 miliona, kao i Djerdana Šaćirija iz Stouka za 13 miliona.

„Mi pre svega treba da igramo fudbal koji nam daje šansu da osvojimo nešto, a ne možemo da kažemo pre početka sezone da ćemo bilo šta osvojiti. Siguran sam da iz prethodne sezone možemo mnogo toga poučnog da izvučemo.“, rekao je Klop.

Liverpul je prethodne sezone izgubio u finalu Lige šampiona od Real Madrida, dok je Premijer ligu završio na četvrtom mestu.

„Fudbal kakav je moja ekipa igrala prošle godine nije jednostavan. Bilo je uloženo mnogo rada kako bismo igrali na način na koji smo igrali“, rekao je Nemac.

On je ocenio da će ove godine liga biti teža, usled mnogobrojnih promena i transfera u gotovo svim timovima.

Nova sezona Premijer lige počeće 10. avgusta, a Liverpul dva dana kasnije dočekuje Vest Hem.

