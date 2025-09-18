Klub Briž ubedljivo pobedio Monako u prvom kolu LŠ, remi Kopenhagena i Bajer Leverkuzena

Fudbaleri Klub Briža pobedili su večeras na svom terenu Monako 4:1, u utakmici prvog kola Lige šampiona.

Prednost belgijskom timu doneo je Nikolo Tresoldi golom u 32. minutu, a vođstvo je uvećao Rafael Onjedika pogotkom sedam minuta kasnije.

Treći gol za Klub Briž postigao je Hans Vanaken u 43. minutu, a četvrti Mamadu Dijakon u 75. minutu.

Konačan rezultat je pogotkom u drugom minutu nadoknade drugog poluvremena postavio Ansu Fati, koji je večeras debitovao za Monako.

Monako je dobru šansu za pogodak imao i u 10. minutu, kad je udarac iz penala Magnesa Aklijuša odbranio golman Klub Briža Simon Minjole.

Srpski vezista Aleksandar Stanković odigrao je celu utakmicu za Klub Briž.

Klub Briž će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Bergamu protiv Atalante, dok će Monako dočekati Mančester siti.

Kopenhagen je na svom terenu odigrao nerešeno protiv Bajer Leverkuzena 2:2.

Prednost Kopenhagenu doneo je Džordan Larson golom u devetom minutu, a izjednačenje Bajer Leverkuzenu Alehandro Grimaldo pogotkom u 82. minutu.

Kopenhagenu je vođstvo vratio Robert pogotkom u 87. minutu, dok je Bajer Leverkuzen drugi put izjednačio autogolom defanzivca danskog kluba Pantelisa Hacidijakosa u prvom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Kopenhagen će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Bakuu protiv Karabaga, dok će Bajer Leverkuzen dočekati PSV.

(Beta)

