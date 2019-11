Knežević: Bastać „menicama“ nezakonito ugrozio klubove

BEOGRAD – Opština Stari grad, pod vođstvom Marka Bastaća, nezakonito je pustila menice i ugrozila rad 10 klubova vodenih sportova, saopštio je danas direktor SRC „25. maj – Milan Gale Muškatirovic“ Jovan Knežević.

Kako je naveo, JP „Milan Gale Muškatirović“, koje od 25. juna ne upravlja sportskim centrom pustilo je stare menice, iz jula, na osnovu nevažećih ugovora oduzelo sredstva klubovima i na taj način ugrozilo njihovu aplikaciju za dobijanje novca iz Gradskog budžeta za narednu godinu.

Ipak, Knežević navodi da aktuelno rukovodstvo sportskog centra to neće dozvoliti i iz svojih sredstava će pomoći klubovima da nastave rad, a deci da se i dalje bave sportom.

U pitanju su plivački klub Partizan, ženski vaterpolo klub Crvena zvezda, plivački klub Ušće i još nekoliko klubova iz vodenih sportova.

„Lično sam iznenađen kao neko ko je u sportu i ko smatra da je sport iznad svake politike. Žzelim da iskažem nezadovoljstvo činjenicom da neko na nezakoniti način uradi nešto što je suprotno interesima sporta i ugrožava rad klubova koji su reprezentativni i na evropskom nivou. I to pred kraj godine, u najnezgodnijem trenutku, jer svi klubovi koji žele u ovom trenutku da apliciraju za budžet iz grada Beograda moraju da budu likvidni. U svim selekcijama najviše ima dece, a to im opredeljuje primanja za narednu godinu“, rekao je Knežević novinarima.

On je dodao da Bastać i opština Stari grad praktično dovode klubove na ivicu gašenja, jer bi zavisili od sponzora, a jasno je da u vodenim sportovima nema toliko zainteresovanih sponzora, kao recimo u fudbalu ili košarci.

„Nije slučajno, tempirano je protiv interesa sporta. Jednom rečju sramno. Nećemo da dopustimo da to prođe i s obzirom na likvidnost Centra i domaćinsko poslovanje, mi ćemo klubovima sve to platiti, dati novac da oni mogu da funkcionišu, nama je sport na prvom mestu i da oni konkurišu za programe sledeće godine i ostanu ovde kod svoje kuće. Pozivam sve, pa i njih koji ovo rade, da dođu, jer je interes sporta iznad nas. Možda je to za nekog mali novac, ali za nas je ogroman jer želimo da se deca bave sportom i da porodice zaposlenih mogu da žive“, poručio je Knežević.

