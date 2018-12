Kobni udarac: šampion se bori za život (uznemirujući video)

Kanadski bokser Adonis Stivenson (41) u kritičnom je stanju nakon teškog nokauta koji je doživeo na meču sa Ukrajincem Aleksandrom Gvozdjukom u borbi za titulu prvaka sveta u poluteškoj kategoriji, u verziji WBC.

We've got a new light heavyweight champion as Oleksander Gvozdyk drops Adonis Stevenson with an 11th round TKO! 🥊💪pic.twitter.com/fLwXIZjYQN

— MyBookie Sportsbook (@betmybookie) December 2, 2018