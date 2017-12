Kokeza: Muslin smenjen zbog Milinković-Savića, Veljkovića…

Predsednik Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Slaviša Kokeza rekao je danas da FSS nije želeo da dopusti da igrači poput Sergeja Milinković-Savića nastupaju za neku drugu zemlju i da je zbog toga došlo do razlaza sa selektorom Slavoljubom Muslinom.

„Pre i posle utakmice u Beču stotine ljudi me je pitalo zašto Marko Arnautović ne igra za Srbiju. Niko nije rekao da je kriv neki bivši selektor, svi su rekli da je krivo rukovodstvo Saveza. Istine radi, FSS je tada želeo da Marko igra za Srbiju, a koliko ja znam, želeo je i Marko. Nije bio pozvan i izabrao je drugu reprezentaciju. Jednostavno, Srbija ga nije htela“, rekao je Kokeza u intervjuu za „Nedeljnik“.

„A, ko bi bio kriv da su Sergej Milinković-Savić, Veljković, Radonjić za šest meseci otišli da igraju za neku drugu reprezentaciju? Jedini krivac bio bi na adresi Terazije 35, odnosno Bunjevčević i Kokeza. I zato je došlo do razlaza. Ti momci su budućnost evropskog fudbala, bar mi u Savezu tako mislimo. Nismo hteli da dopustimo da ne igraju za Srbiju“, dodao je predsednik Saveza.

Kokeza je naveo da je FSS od Muslina tražio da ti igrači samo debituju za Srbiju na prijateljskim utakmicama protiv Kine i Južne Koreje.

„Naša ideja je bila da ti momci debituju za Srbiju jer kada bilo ko od njih udje u igru na jedan minut, on je zabeležio nastup za Srbiju i niko nikad više ne bi mogao da ga uzme da igra za drugu reprezentaciju. Muslin to nije tako video. Za nas je to bilo nerazumljivo i nismo to hteli da prihvatimo“, rekao je Kokeza.

Prvi čovek FSS je pomenuo i utakmicu izmedju Lacija i Nice i Muslinov komentar igre Milinković-Savića na toj utakmici. On je tada postigao dva gola, a treći namestio.

„Rekao je da je Sergej bio jedan od najgorih na terenu. Mislio sam da nisam dobro čuo. Pitao sam: ‘Selektore, pričamo o utakmici Nica-Lacio, gde ste vi bili?’ On kaže: ‘Da, bio je jedan od najgorih na terenu'“, rekao je Kokeza.

Kokeza je naveo da je u Savezu razgovarano o više kandidata za selektora.

„Jedna od opcija je bio Dragan Stojković Piksi. Kao što znate, Stojković je potpisao odličan ugovor u Kini na nekoliko godina, tako da mogućnost da vodi reprezentaciju Srbije nije bila realna“, rekao je Kokeza.

On je istakao da neće imati ništa protiv da trenutno vršilac dužnosti selektora Mladen Krstajić ostane na klupi „orlova“.

„Krstajić je od početka kvalifikacija sa reprezentativcima, odlično poznaje ekipu. Ima dobru komunikaciju sa igračima i svi igrači imaju poštovanje prema njemu. Gde su bili Zidan i Gvardiola pre Reala i Barselone, pa su sada medju tri najbolja trenera na svetu? Ako sportski direktor Goran Bunjevčević i Stručni odbor predlože Krstajića, lično neću imati ništa protiv“, rekao je Kokeza.

(Beta)