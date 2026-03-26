Kolaković saopštila širi spisak rukometašica za utakmice protiv Litvanije i Ukrajine

Selektorka ženske rukometne reprezentacije Srbije Sandra Kolaković saopštila je danas širi spisak igračica za predstojeće utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo protiv selekcija Litvanije i Ukrajine.

Reprezentacija Srbije će prvo 9. aprila na gostujućem terenu igrati protiv Litvanije, da bi potom 12. aprila u Novom Sadu dočekala Ukrajinu, u mečevima petog i šestog kola Grupe 5 druge faze kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Na spisku se nalaze:

Golmani: Jovana Risović (Krim), Gordana Petković (Napredak), Anastasija Nedeljković (Naisa), Tamara Kostić (Crvena zvezda) i Marija Simić (Sombateli).

Leva krila: Sanja Radosavljević (Lublin), Aleksandra Stamenić (Crvena zvezda), Tamara Kocić (Ruma), Jelena Stojanović (Naisa) i Jana Stanković (Bor).

Desna krila: Katarina Krpež-Šlezak (Brašov), Dunja Radević (Budućnost), Tijana Simić (Crvena zvezda), Mia Nedeljković (Bor) i Zorica Ranković (Radnički Kragujevac)

Pivotmeni: Katarina Bojičić (Krajova), Dragana Cvijić (Ferencvaroš), Vladana Mitrović (Naisa), Marija Ilić (Partizan) i Tamara Kojić (Loznica).

Bekovi: Jovana Skrobić (Crvena zvezda), Jovana Jovović (Debrecen), Dunja Tabak (Lokomotiva), Aleksandra Vasić (Budućnost), Ana Petrović (Temerin), Aleksandra Vukajlović (Slatina), Nora Fajfrić (Dunajska Strada), Tamara Mandić (Naisa), Nevena Radić (Temerin), Sara Radović (Bor), Anđela Janjušević (Braila), Nevena Todorovski (Ruma), Milica Ignjatović (Krim), Nikoleta Lazarević (Mladost) i Helena Inđić (Ruma).

Reprezentacija Srbije je druga na tabeli Grupe 5 sa četiri boda. Selekcija Švedske je prva sa osam bodova, Ukrajina je treća sa četiri boda, dok Litvanija zauzima poslednje, četvrto mesto bez osvojenog boda.

(Beta)

