Kolaković: Težak trenutak za naš rukomet, obećavam sistemski rad

Nova selektorka ženske rukometne reprezentacije Srbije Sandra Kolaković rekla je danas na predstavljanju da predstoji mnogo posla, kao i da obećava sistemski rad koji će doneti rezultate.

„Težak trenutak za naš rukomet i predstoji nam puno posla. Nisam se prihvatila funkcije jer mi je dosadno i nisam znala šta da radim kod kuće, već smatram da imam znanje, veštinu i želju da svoj rad prenesem na sve igračice koje su u seniorskom timu. Završavamo nedelju rada sa mladim igračicama koje su bile u drugom planu, zapostavljene, a zaslužuju pažnju. Ono što mogu da obećam je sistemski rad o kom stalno govorimo, a sad će konačno dobiti i smisao“, rekla je Kolaković na zvaničnom predstavljanju, preneo je Rukometni savez Srbije (RSS).

Kolaković je za selektorku reprezentacije Srbije imenovana 10. februara, a prvu reprezentativnu akciju obavlja od prošlog petka, kada su se u Kovilovu okupile 24 igračice koje uglavnom nastupaju u domaćem prvenstvu.

Na poziciji glavnog trenera reprezentacije Srbije Kolaković je zamenila Španca Hose Ignasija Pradesa, koji je krajem prošle godine vodio selekciju na Svetskom prvenstvu, na kojem je Srbija eliminisana u drugoj fazi.

Kolaković je dodala da je za pravljenje rezultata potrebno vreme.

„Tačno je da treba vreme, ali moramo da napravimo prvi korak. Rad u kontinuitetu je nešto što me raduje. Reprezentaciji nedostaje stvaranje igračica, a to se radi na treningu. Veliki je broj devojaka koje moraju da prođu kroz sistem, ne želimo da se odreknemo ni jedne igračice“, ocenila je ona.

Kolaković je rekla da je zadovoljna stručnim štabom koji čine Andrea Lekić, Sanja Damnjanović, Katarina Tomašević i Tanja Šarenac.

„Stručni tim oko mene je izvanredan, to su majstori u svojim oblastima i meni ostaje samo rad na terenu. Sreća prati one hrabre i ona se zaslužuje. Smatram da će naš rad biti takav da zasluži i sreću“, rekla je ona.

Generalni sekretar RSS-a Ivan Milivojević istakao je da Savez ima dugoročne planove, koji uključuju Olimpijske igre 2032. godine u Brizbejnu.

„Moram da izrazim veliku zahvalnost Sandri što je pristala da u ovom trenutku, delikatnom, ali lepom preuzme ženski nacionalni tim. Što se tiče Saveza mogu da istaknem da će Sandra imati veliku podršku, vetar u leđa i da ćemo sve njene planove uspeti da ispratimo, kako mi, tako i igračice na terenu“, rekao je Milivojević.

Zadovoljstvo imenovanjem Kolaković istakla je i generalna menadžerka svih ženskih selekcija, bivša rukometašica Srbije Andrea Lekić.

„Odlično poznajem njen način rada, a zanimljivo je da je moje prvo veliko prvenstvo bilo upravo pod njenim vođstvom i to pre dvadeset godina. Došlo je vreme da ispravimo rezultate koji tada nisu bili na željenom nivou i verujem da ćemo to sada uspeti. Svi smo uvereni da će Sandra svojim znanjem, odgovornošću i autoritetom, svim onim što ona predstavljati kao osoba, iz svake igračice izvući maksimum, a potom stvoriti lepu bazu za neke lepše rukometne dane“, dodala je Lekić.

Lekić je govorila i o predstojećim utakmicama sa Švedskom, u okviru kvalifikacija za ovogodišnje Evropsko prvenstvo.

„Da ne bismo stalno pričali o velikim rezultatima, ovog puta idemo korak po korak. Čekaju nas utakmice sa Švedskom, jedan lep izazov je ispred nas i veoma se radujem tim utakmicama. Drago mi je što će Sandra da debituje na klupi reprezentacije na domaćem terenu i to baš u Kragujevcu. Ovom prilikom bih poželela sreću i njoj, a i nama u godinama koje dolaze“, rekla je Lekić.

Švedska i Srbija posle dve odigrane utakmice imaju maksimalna četiri boda u Grupi 5 kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Prvi meč između dve selekcije igra se u Kragujevcu 4. marta, a revanš u Švedskoj na programu je tri dana kasnije.

(Beta)

