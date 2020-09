„Koliko bih ja dobio godina da sam pogodio sudiju u grlo?“

Najbolji svetski teniser Novak Đoković sinoć je šokantno izbačen s US Opena jer je lopticom pogodio linijskog sudiju u vrat tokom meča protiv Španca Pabla Karenja Buste (1. set 6-5).

Naravno, loš momak tenisa i čovek koji jedva čeka da neko od drugih tenisera, a posebno Đoković, napravi pogrešan korak da se može naslađivati, odmah se javio.

Reč je naravno o Niku Kirjosu. Australijanac je jedan od najvećih Đokovićevih kritičara, a posle niza napada na najboljeg teniser sveta, i ovog puta mu je bilo potrebno samo nekoliko sati da se opet javi.

– Zamenite mene i Jokera u ovom incidentu. Slučajno pogađanje skupljača lopte u grlo. Koliko godina bih dobio zabranu? 5, 10 ili 20 godina – bilo je pitanje koje je 25-godišnjak postavio svojim pratiocima na Tviteru, a do sada je dobio skoro 200 hiljada glasova.

Swap me for jokers incident. ‘Accidentally hitting the ball kid in the throat’ how many years would I be banned for?

